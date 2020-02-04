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Видео: медицинские маски массово скупают в аптеках Петербурга

, 1:20 | Анастасия Игонина 31

Жители и гости Северной столицы жалуются, что после вспышки китайского коронавируса найти защитные средства в аптеках стало не так-то просто.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 131

Петербуржцы жалуются на нехватку масок после появления информации о вспышке нового коронавируса. Сотрудники 5-tv.ru посетили несколько аптек Северной столицы, чтобы узнать, действительно ли в городе дефицит мединских изделий. В большинстве торговых точек, где продают лекарственные препараты, маски раскупают настолько быстро, что пополнения запасов из новых поставок приходится ждать по несколько дней.

Так, в трех из четырех проверенных аптек масок не оказалось вообще, а в одной — только наборы по пять штук. По словам одного из фармацевтов, некоторые петербуржцы настолько боятся заражения, что закупаются защитными средствами в поражающих воображение масштабах.

«У нас вчера пришла девушка и сколько у нас было масок — столько и скупила. На 13 тысяч. Вот с таким мешком уходила», — рассказала сотрудница одной из аптечных сетей.

По словам работницы еще одной сети, чаще всего большими партиями маски закупают туристы из Китая и их гиды — граждане Поднебесной, где и началась вспышка коронавируса, на улицу без этого медизделия не выходят. Некоторые аптеки даже подняли цены на этот товар — примерно на десять рублей. Впрочем, о повышении стоимости сообщили только в одной из четырех сетей.

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом выросло почти до 17,5 тысячи человек. Известно о более чем 400 скончавшихся. Также зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ.

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