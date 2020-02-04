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Правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ

, 0:08 | Нюра Незванова Срочная новость 18

Распоряжение об ограничении въезда граждан КНР на территорию России в воздушных пунктах пропуска начинает действовать с 4 февраля.

Фото: www.globallookpress.com / Zhu Zheng

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Правительство России приняло решение о временном ограничении въезда иностранных граждан из Китая в воздушных пунктах пропуска через границу РФ. Это распоряжение вступает в силу с 4 февраля.

Данное решение связано с распространением нового типа вируса. По последним данным, от уханьского коронавируса скончались больше трехсот шестидесяти человек, заражены почти 17 с половиной тысяч. На Филиппинах зафиксировали первый летальный случай от нового вируса за пределами Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России.

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