Правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ

Правительство России приняло решение о временном ограничении въезда иностранных граждан из Китая в воздушных пунктах пропуска через границу РФ. Это распоряжение вступает в силу с 4 февраля.

Данное решение связано с распространением нового типа вируса. По последним данным, от уханьского коронавируса скончались больше трехсот шестидесяти человек, заражены почти 17 с половиной тысяч. На Филиппинах зафиксировали первый летальный случай от нового вируса за пределами Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России.