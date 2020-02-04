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  4. Число жертв китайского коронавируса достигло 425 человек

Число жертв китайского коронавируса достигло 425 человек

, 3:48 | Нюра Незванова 38

Порядка 20 тысяч — заражены коронавирусом 2019-nCoV.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Yehua; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 132

Возросло число погибших от нового коронавируса, на данный момент в списках скончавшихся значатся 425 человек. Более 20 тысяч человек оказались заражены вирусом 2019-nCoV пневмонии, пишет ТАСС.

Сообщается, что врачи подозревают, что болезнь диагностируют у более чем 21,5 тысячи жителей Китая.

Из лечебных учреждений выписаны 622 пациента, они смогли побороть недуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ. Данное решение связано с распространением нового типа вируса. Распоряжение вступает в силу с 4 февраля.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 132
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