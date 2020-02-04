Число жертв китайского коронавируса достигло 425 человек

Возросло число погибших от нового коронавируса, на данный момент в списках скончавшихся значатся 425 человек. Более 20 тысяч человек оказались заражены вирусом 2019-nCoV пневмонии, пишет ТАСС.

Сообщается, что врачи подозревают, что болезнь диагностируют у более чем 21,5 тысячи жителей Китая.

Из лечебных учреждений выписаны 622 пациента, они смогли побороть недуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ. Данное решение связано с распространением нового типа вируса. Распоряжение вступает в силу с 4 февраля.