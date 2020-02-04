Трое детей пострадали в драке между соседями по «коммуналке» в Москве

Трое детей пострадали в драке между соседями по коммунальной квартире в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт произошел в одном из жилых помещений на улице Доватора.

Потасовка завязалась после того, как два главы семейств не смогли поделить общую кухню квартиры. Мужчины, по всей видимости, чересчур увлеклись битвой за квадратные метры и не заметили, как в «замес» попали их 12-летняя, десятилетняя и пятилетняя дочери. Девочки из обеих семей получили ушибы и ссадины.

Для урегулирования конфликта были привлечены участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. По факту драки была проведена проверка.