Второй самолет ВКС РФ с 64 людьми вылетел из Уханя в Россию

Второй самолет Воздушно-космических сил России, на борту которого находятся 64 человека с личными вещами, вылетел из китайского Уханя. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вместе с туристами летят военные медики и специалисты Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый самолет Воздушно-космических сил России уже направляется в сторону Тюмени. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике заболевания опубликовал видео из санатория, где люди пройдут карантин. Все его комнаты оснащены всем необходимым для комфортного проживания.

Решение об эвакуации граждан России из города Ухань было принято после вспышки в этом городе нового коронавируса, жертвами которого стали более 400 человек.