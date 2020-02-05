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Боевики обстреляли самодельными фугасами сирийский Алеппо

, 9:58 Эфирная новость 9

Ночные обстрелы — подтверждение циничной тактики террористов, цель которой — нанести максимальный урон именно мирному населению.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4545

Тем временем боевики нанесли новый ракетный удар по Алеппо. Город атаковали ночью. Есть жертвы и разрушения.

Боеприпас экзотический — самодельный. С самого начала войны боевики изготавливают такие на подпольных фабриках. Толстостенная металлическая труба начинена взрывчаткой и разлетается на множество осколков неправильной формы. Они могут пробить стену дома, как серпом отрубить ногу или руку.

В сирийском городе, где идут ожесточенные бои, работает Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов.

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