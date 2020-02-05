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  4. «Мой друг и родная душа»: Глафира Тарханова выложила редкое фото с сестрой

«Мой друг и родная душа»: Глафира Тарханова выложила редкое фото с сестрой

, 10:40 | Карина Бернтгольц 1 035

В подписи к снимку звезда сериала «Измены» поздравила родственницу с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова, известная по сериалу «Измены», опубликовала в Instagram редкое фото с сестрой. Сегодня Илария Лопатина отмечает свой день рождения.

В подписи к публикации звезда поздравила родственницу с этой знаменательной датой и пожелала ей любви, здоровья и успехов. Тарханова призналась, что нашла в своей сестре настоящего друга.

«Чуткая, женственная, уникальная! Мой друг и родная душа! Как много интересного тебя ждет! Будь в любви, в здоровье и в успехе! Я чем смогу — помогу! Я рядом», — написала знаменитость.

Instagram @glafiratarhanova

Подписчики Тархановой присоединились к поздравлениям светской львицы, пожелали имениннице благополучия и отметили ее необычайную красоту.

«Невероятная! Счастья!»

«С днем рождения Вас. Желаю счастья, здоровье и успехов в личной жизни!»

«Какие вы обе красавицы!»

«С днем рождения вашу сестренку! Илария, здоровья вам и вашим близким!» — пожелали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафиру Тарханову сравнили с «новогодней феей» в воздушном платье.

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