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Военные, эвакуировавшие россиян из Уханя, пройдут углубленное медобследование

, 20:31 | Игорь Рязов 23

Дополнительную обработку после полета в Китай уже прошли самолеты ВКС РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; Минобороны РФ

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Военные летчики и медики, которые принимали непосредственное участие в эвакуации россиян из китайского города Ухань, будут направлены на углубленное медицинское обследование. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны <…> направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования», — рассказали в ведомстве.

В сообщении также говорится, что летавшие в Ухань военные будут находиться под динамическим наблюдением медиков. Сроки обследования не уточняются — говорится, что оно продлится «в течение установленного времени».

Между тем военно-транспортные самолеты, которые использовались для эвакуации россиян из Уханя, уже прошли специальную обработку.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее два воздушных судна ВКС РФ эвакуировали из Уханя в Тюмень 144 человека. Среди пассажиров оказались как россияне, так и граждане стран СНГ. Все они сейчас находятся на карантине в городском санатории. Одна из пациенток прислала 5-tv.ru видео, на которых показала условия пребывания в санатории.

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