Россиянин с застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнере рассказал о ситуации

Круизный лайнер Diamond Princess, заблокированный в Японии из-за коронавируса, пробудет на карантине еще две недели. Об этом 5-tv.ru рассказал житель Казани Олег Щербаков, находящийся на судне.

«С 20 января с супругой и двумя детьми нахожусь в 15-дневном круизе на лайнере Diamond Princess с отправлением из Токио, порт Йокогама. <…> 3 февраля нам было объявлено, что с нашего лайнера 25 января сошел 80-летний пассажир, который 20-го сел так же в Токио, и у которого диагностирован коронавирус», — рассказал Щербаков.

По его словам, из-за этого круизный лайнер встал на карантин по прибытию в конечную точку маршрута. Всем пассажирам предоставили доступ в интернет для связи с близкими. На борт поднялись японские медики.

«Они (врачи — Прим. ред) измеряли температуру у всех пассажиров корабля, у людей, имеющих жалобы на самочувствие, проводили дополнительные исследования. Вечером все эти пробы были направлены на берег для проведения лабораторных исследований», — сообщил россиянин.

Он признался, что перенес свой перелет с 4-го на 5 февраля, рассчитывая, что карантин скоро закончится. Однако утром капитан объявил, что в результате исследований выявили десять пассажиров, зараженных коронавирусом. Утром их эвакуировали с лайнера, а на самом судне ввели 14-дневный карантин.

«Все кафе, рестораны, магазины закрыты. Сегодня нам раздали по бутылке воды и бутерброды. Надеемся, что карантин продлится недолго», — заключил Олег, уточнив, что всего на лайнере 20 россиян. Зараженных коронавирусом среди них не выявили.

Также житель Казани прислал фото, на которых видно, как выглядит круизный лайнер изнутри, а также, чем кормят пассажиров.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее о ситуации на судне, заблокированном из-за коронавируса, рассказали в МИД Японии.