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Более 20 россиян находятся на круизном лайнере, заблокированном из-за коронавируса в Японии

, 19:50 Эфирная новость 44

На борту судна, стоящего на карантине в Иокогаме, почти четыре тысячи пассажиров и членов экипажа. Среди них выявлено как минимум 10 инфицированных.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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На круизном лайнере Diamond Princess, который из-за коронавируса стоит на приколе в японском порту Иокогамы, находятся 24 россиянина. Об этом заявили в МИД Японии. Наши дипломаты, сообщили что держат ситуацию на контроле.

«Нам удалось установить с ними связь через интернет. Мы с ними координируемся, передаем их пожелания японской стороне. Параллельно плотно эту ситуацию прорабатываем и держим на контроле. Общаемся с МИД Японии и с Минздравом Японии. По нашим данным, заболевших среди россиян сейчас нет. Состояние здоровья у них удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую поддержку, так же обеспечены питанием», — сообщила пресс-атташе посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина.

По первым официальным данным на лайнере Diamond Princess, выявлено, как минимум десять инфицированных, их госпитализировали. Однако, сколько точно заболевших пока не известно — из почти четырех тысяч пассажиров и членов экипажа проверку на коронавирус прошли лишь около трехсот человек.

Известно, что на борту лайнера граждане 56 стран. Сообщается, что люди сидят по каютам, их просят никуда не выходить. Власти Японии сообщают, что судно останется на карантине еще две недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое россиян находятся на круизном судне в Японии, где пассажиры заразились коронавирусом.

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