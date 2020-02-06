Россиянка, эвакуированная из Ухани, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени

Все эвакуированные из китайского Уханя россияне — это 144 человека — размещены в санатории под Тюменью, который сейчас стал похож на больницу.

Большая благоустроенная территория, множество изолированных помещений, лучшее медицинское оборудование, подготовленный персонал. Посторонним вход строго воспрещен. Но все же нам удалось увидеть, в каких условиях живут люди.

Сабина Полякова — одна их тех, кто вернулся на родину из зараженного китайского региона. Ее рассказ, специально для «Известий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные, эвакуировавшие россиян из Уханя, пройдут углубленное медобследование.