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  4. Россиянка, эвакуированная из Ухани, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени

Россиянка, эвакуированная из Ухани, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени

, 2:35 Эфирная новость 17

Сабина Полякова в составе 144 пассажиров прилетела на самолете ВКС РФ из Китая.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Все эвакуированные из китайского Уханя россияне — это 144 человека — размещены в санатории под Тюменью, который сейчас стал похож на больницу.

Большая благоустроенная территория, множество изолированных помещений, лучшее медицинское оборудование, подготовленный персонал. Посторонним вход строго воспрещен. Но все же нам удалось увидеть, в каких условиях живут люди.

Сабина Полякова — одна их тех, кто вернулся на родину из зараженного китайского региона. Ее рассказ, специально для «Известий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные, эвакуировавшие россиян из Уханя, пройдут углубленное медобследование.

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