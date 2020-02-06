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Трамп показал видео с реакцией демократов на свое обращение

, 5:45 | Ниса Мурзанаева 16

Президент США сопроводил ролик лиричной музыкальной композицией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Wroblewski, Leah Millis

Президент США Дональд Трамп разместил в Twitter видео, на котором запечатлена реакция демократов на его ежегодное обращение в Конгрессе.

На кадрах видно — демократы, в отличие от сторонников американского лидера, сидят в зале с «каменными» лицами и не аплодируют президенту. Ярким финалом ролика стала выходка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Демократка разорвала на части свою копию речи Дональда Трампа. Опубликованное видео президент США сопроводил лиричной песней под названием Love Hurts (Любовь причиняет боль).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Конгресс США оправдал Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Расследование в отношение американского лидера инициировали демократы.

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