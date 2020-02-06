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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Несина

, 10:00 Эфирная новость 91

У мальчика редкое генетическое отклонение — хрустальная болезнь.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 319

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для четырехлетнего Артема. У ребенка — редкое генетическое отклонение — хрустальная болезнь.

Из-за слишком хрупких костей ребенок не может ходить. Помочь малышу встать на ноги можно — заменить деформированные суставы телескопическими штифтами. Но для шага в здоровую жизнь нужны немалые деньги — больше двух миллионов рублей.

Иван Уваров навестил мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Маше Филимоновой.

Тема:
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