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ФАС проверит, завышают ли в аптеках цены на медицинские маски

, 8:17 Эфирная новость 24

Спрос на средство защиты появился после вспышки коронавируса в китайском Ухане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cai Yang; 5-tv.ru

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Федеральная антимонопольная служба проверит все аптечные сети. Предстоит выяснить — завышают ли предприниматели цены на медицинские маски на фоне мировых новостей о коронавирусе.

Проверки сейчас проходят во всех регионах страны.

Накануне Владимир Путин, призвал принять самые жесткие меры в отношении тех организаций, которые спекулируют на смертельном вирусе. Мониторинг решено проводить каждый день.

29 аптечных сетей в Петербурге уже проверили. Выяснилось — в 20 цены на маски только с начала этого года выросли. В отдельных случаях ценники подскочили сразу на 30%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медицинские маски массово скупают в аптеках Петербурга.

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