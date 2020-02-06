ФАС проверит, завышают ли в аптеках цены на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба проверит все аптечные сети. Предстоит выяснить — завышают ли предприниматели цены на медицинские маски на фоне мировых новостей о коронавирусе.

Проверки сейчас проходят во всех регионах страны.

Накануне Владимир Путин, призвал принять самые жесткие меры в отношении тех организаций, которые спекулируют на смертельном вирусе. Мониторинг решено проводить каждый день.

29 аптечных сетей в Петербурге уже проверили. Выяснилось — в 20 цены на маски только с начала этого года выросли. В отдельных случаях ценники подскочили сразу на 30%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медицинские маски массово скупают в аптеках Петербурга.