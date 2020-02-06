Десятки объявлений о продаже оберегов от коронавируса появились в интернете

Пытаются заработать на коронавирусе и простые граждане. В интернете появились десятки объявлений о продаже талисманов, которые якобы помогают избежать заражения.

В Краснодаре, к примеру, предлагают защититься от любого вируса с помощью деревянной пластины с непонятными знаками — стоит пять тысяч рублей.

Один из жителей Челябинска считает, что помочь может его самодельный оберег. Светодиодный ночник из колючей проволоки — почти за тысячу рублей.

В Петербурге, как средство защиты, предлагают за шесть тысяч рублей бронзовую фигурку доктора Айболита.

И совсем уж удивительное и дорогое средство. Странного вида жидкость, которая при приближении китайцев, судя по описанию, нагревается. Просит за него продавец полтора миллиона рублей. Купил ли кто чудо-обереги неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка, эвакуированная из Ухани, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени.