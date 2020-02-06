«Выглядите на десять лет моложе»: фанаты Кудрявцевой оценили ее преображение

Телеведущая Лера Кудрявцева очаровала поклонников своим стильным образом. Фанаты отметили, что после удаления грудных имплантов теледива стала выглядеть намного моложе.

Звезда опубликовала свежее фото в Instagram, на котором продемонстрировала новый наряд. Артистка предстала в синих брюках и блузке в тон, расписанной цветами. Сопроводить серию фотографий знаменитость предпочла философским высказыванием.

«Пока вы будете пытаться что-то доказать окружающим, вы будете жить для них. Учитесь жить для себя», — написала Лера.

Instagram @leratv

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала позицию Кудрявцевой.

«Как же ты права!» — прокомментировала звезда.

Поклонники в большей степени обратили внимание на внешность телеведущей. Они пришли в восторг от стильного образа звезды и отметили, что она заметно похорошела и помолодела после операции на груди.

«Какой красивый образ»;

«С каждым годом все моложе и моложе»;

«Лера, с маленькой грудью вы выглядите на десять лет моложе»;

«Как же вам красиво идет такой насыщенный синий!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с участием ее дочери.