«Сидела в египетской тюрьме»: Бочкарева рассказала забавные факты из своей жизни

Жизнь Натальи Бочкаревой заиграла для фанатов новыми красками. Актриса развлекла подписчиков в Instagram оригинальной игрой в «Верю/не верю». Звезда сериала «Счастливы вместе» представила 20 забавных фактов из своей биографии, три из которых неправда. Если отбросить ложные случаи и описания, общая картина не станет скучнее.

По словам Бочкаревой, в детстве она занималась боксом; в семь лет ушла из дома, прихватив младшую сестру; трижды сбегала из пионерского лагеря; пострадала от укуса петуха по дороге в школу; а однажды так крикнула от испуга, что порвала рот.

До того, как стать актрисой, Наталья якобы работала таксистом и официанткой в рок-клубе. В молодости отравилась водкой, и с тех пор ее не пьет. Зато как-то раз выпила залпом на спор стакан растительного масла.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Чтобы прославиться, она перекрасила волосы в рыжий цвет. Это единственный факт, который не вызвал сомнения у поклонников Даши Букиной. Зато пользователи усомнились в том, что она не делала на лице ни одной пластической операции.

Если верить автору поста, в ее жизни хватало как незаконных поступков, так и героических. Так, она украла туфли в дорогом магазине и за что-то сидела в египетской тюрьме. А однажды Бочкарева догнала грабителя, отнявшего сумочку, и вернула вещь хозяйке. Бывало, что забывшая ключи артистка залезала через окно в квартиру, которая находилась не на первом этаже.

К последнему блоку можно отнести описания Бочкаревой себя любимой. Она утверждает, что панически боится змей и крыс; не ест свинину; умеет спать с открытыми глазами; поет в караоке «как бог» и иногда любит танцевать на столе.

Пока неизвестно, какие же факты из жизни актрисы оказались правдой, а какие нет. Наталья Бочкарева не спешит развеивать убеждения своих подписчиков в действительности того или иного эпизода и собирает комментарии к посту.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексуальная Наталья Бочкарева надела пиджак на голое тело.