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Коронавирус у госпитализированного в Петербурге китайца не подтвердился

, 15:16 | Игорь Рязов 85

Гражданин КНР начал свое путешествие в Северную столицу из китайской провинции, расположенной неподалеку от Уханя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima, Christophe Gateau; РИА Новости / Илья Наймушин, Владимир Астапкович

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Гражданин КНР был госпитализирован в Петербурге с подозрением не на коронавирус, а на ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Роспотребнадзора по городу на Неве.

«Пятого февраля один из членов экипажа судна из Испании, гражданин КНР, был госпитализирован с признаками ОРВИ. В настоящее время у него нет температуры, пневмонии не выявлено», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный в Петербурге китаец прибыл в Северную столицу из Испании. Он находился в составе экипажа баржи, перевозящей металлом. В Испанию мужчина приехал из провинции, расположенной рядом с городом Ухань. Именно в нем произошла вспышка коронавируса нового типа.

Китайца госпитализировали с повышенной температурой в больницу имени Боткина. На барже провели спецобработку.

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