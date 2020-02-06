Коронавирус у госпитализированного в Петербурге китайца не подтвердился

Гражданин КНР был госпитализирован в Петербурге с подозрением не на коронавирус, а на ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Роспотребнадзора по городу на Неве.

«Пятого февраля один из членов экипажа судна из Испании, гражданин КНР, был госпитализирован с признаками ОРВИ. В настоящее время у него нет температуры, пневмонии не выявлено», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный в Петербурге китаец прибыл в Северную столицу из Испании. Он находился в составе экипажа баржи, перевозящей металлом. В Испанию мужчина приехал из провинции, расположенной рядом с городом Ухань. Именно в нем произошла вспышка коронавируса нового типа.

Китайца госпитализировали с повышенной температурой в больницу имени Боткина. На барже провели спецобработку.