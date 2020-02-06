  1. Пятый канал
  4. Китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

Китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

, 9:12 | Марина Неруцких Срочная новость 284

Гражданин КНР находился в составе экипажа баржи, прибывшей в Северную столицу из Испании.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / STEPHEN SHAVER via www.imago-ima, COVER Images; РИА Новости / Александр Гальперин, Владимир Астапкович; ТАСС / Туманов Максим

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 183

Китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге. Гражданин КНР находился в составе экипажа баржи, прибывшей в Северную столицу из Испании за металлоломом.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был помещен в больницу имени Боткина с повышенной температурой.

Судно «Tai Honesti» ходит под панамским флагом. В Петербург баржа прибыла 4 февраля. Мужчина с подозрением на корановирус был госпитализирован 5 февраля. Установлено, что на судно, пришвартованное в Испании он приехал из провинции, расположенной рядом с городом Ухань. Экипаж балкера — 21 человек — состоит из граждан КНР.

В настоящее время Роспотребнадзор временно приостановил погрузку судна в морском порту Северной столицы, доступ лиц на борт балкера и сход членов экипажа на берег запрещен. На барже произведена спецобработка представителями санитарно-карантинного контроля.

По последним данным, от коронавируса погибли 566 человек. Число заболевших по всему миру составляет 28315 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 183
6 февр
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 6 февраля
6 февр
ФАС проверит, завышают ли в аптеках цены на медицинские маски
6 февр
Десятки объявлений о продаже оберегов от коронавируса появились в интернете
6 февр
Ванга предсказала эпидемию в 2020 году, похожую на китайский коронавирус
6 февр
Вернувшиеся из Китая самолеты прошли санитарную обработку
6 февр
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
6 февр
Россиянка, эвакуированная из Уханя, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени
6 февр
Какие обследования проводят россиянам, помещенным на карантин в Тюмени
5 февр
Россиянин с застрявшего в Японии из-за коронавируса судна рассказал о ситуации
5 февр
Россияне, эвакуированные из Уханя в Россию, прошли санэпидконтроль

Читайте также

-6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

10:25
Россияне не пострадали в аварии скоростного поезда на севере Италии
10:22
Пассажир скончался на борту самолета в московском аэропорту Внуково
10:18
Посольство РФ в Италии выясняет были ли россияне в поезде, сошедшем с рельсов
10:06
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму
10:00
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Несина
9:59
Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

Сейчас читают

Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]