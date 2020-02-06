Алексей Панин рассказал, что он считает извращениями

Российский актер Алексей Панин признался в YouTube-шоу Лены Лениной, какие поступки и действия он считает извращениями. Звезда театра и кино отметил, что если обоим людям нравится что-то делать, то это не может считаться чем-то ненормальным.

«Извращения — это педофилия, убийства и сношения с трупом, зоофилия. В моем понимании это извращение. Все остальное — прекрасно», — заявил звезда.

Алексей подчеркнул, что никогда никого ни в чем не осуждал, даже людей, которые ведут себе аморально.

«Я не осуждаю даже людей, которые занимаются сексом с животными — это их личное дело, но ко мне это не имеет никакого отношения», — заявил знаменитость.

Instagram @lenaleninaofficial

Телеведущая затронула и скандальную историю, в которую Панин попал несколько лет назад. Тогда появилось видео, на котором запечатлен якобы секс актера с собакой. Он пояснил, что ролик фейковый и его просто подставили.

«В тот момент я вернул свою дочку. Десять лет была борьба за моего ребенка. <…> Это видео попало в сеть буквально за две недели до того, как суд должен был принять решение. Но оно никак не повлияло на судью», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Панин обрушился с критикой на Харламова за дерзкие шутки.