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  4. Видео: «бурановская бабушка» Анна Прокопьева спела частушку о коронавирусе

Видео: «бурановская бабушка» Анна Прокопьева спела частушку о коронавирусе

, 17:50 | Валентин Черников 78

Солистка прославленного коллектива из Удмуртии ободрила россиян на фоне новостей об эпидемии коронавируса в мире.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Ободряющая частушка на актуальную тему коронавируса исполнила «бурановская бабушка» Анна Прокопьева. Солистка прославленного фольклорного коллектива из Удмуртии исполнила двустишие в ответ на сообщения о росте китайской эпидемии.

«Неизвестность людей пугает. А наш народ всегда силен своим духом, своими обычаями, традициями. А нам, бабушкам, некогда болеть. Мы работаем, поем песни и частушки», — сказала Прокопьева.

После этих слов участница ансамбля спела и сплясала.

«Мы бабульки боевые, боевые — это да.

Не страшны нам ни корона, ни коронавирус, да!» — выдала бабушка и сделала несколько па.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус у госпитализированного в Петербурге китайца не подтвердился. Гражданин КНР начал свое путешествие в Северную столицу из китайской провинции, расположенной неподалеку от Уханя.

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