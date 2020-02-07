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  4. Экс-супруг солистки Spice Girls Мел Би хочет отсудить у певицы дочь

Экс-супруг солистки Spice Girls Мел Би хочет отсудить у певицы дочь

, 8:09 | Карина Бернтгольц 33

Стивен Белафонте планирует через суд добиться полной опеки над восьмилетней Мэдисон.

Фото: Instagram @officialmelb

Бывший супруг солистки легендарной группы Spice Girls Мелани Браун хочет «отобрать» у матери их общую дочь. Ранее суд принял решение, что родители наделены равными правами на опеку над восьмилетней Мэдисон. Однако, как сообщает 7дней.ru, Стивен Белафонте хочет оспорить вынесенное постановление, ссылаясь на то, что после переезда в Великобританию Мел Би перестала заниматься воспитанием ребенка.

В то же время сама артистка настаивает на обратном. Она не хочет, чтобы ее наследница уезжала вместе с отцом в Лос-Анджелес. Поклонники исполнительницы переживают, что ее бывший муж все-таки добьется своего, и Мел Би хватит удар. Впрочем, о дате нового судебного заседания пока ничего не известно.

Мелани Браун воспитывает троих детей. Помимо Мэдисон, она заботится о 20-летнем Фениксе — сыне от танцора Джимми Гулзара и Энджел — 12-летней дочери от актера Эдди Мерфи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мел Би ослепла после лазерной хирургии.

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