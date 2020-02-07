Мишустин пришел в UFG по приглашению бывшего министра финансов

Управляющий партнер компании UFG Полина Герасименко в интервью РБК рассказала о работе Мишустина в этой организации. По словам собеседника агентства, Мишустин стал управляющим партнером группы UFG Asset Management с 25% долей и президентом UFG Capital Partners по приглашению бывшего министра финансов Бориса Федорова.

Экс-глава ведомства предложил Мишустину работать в компании в 2008 году, после того, как он покинул пост руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). Бывший министр финансов высоко оценил практические навыки Мишустина, в частности, его умение налаживать контакт с людьми и анализировать данные.

«Федоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми и, если хотите, его мозги и аналитические навыки. По его мнению, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из госслужащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества», — рассказала Герамисенко.

По ее словам, Федоров был знаком с Мишустиным еще задолго до перехода последнего в UFG. Они поддерживали отношения с 1989 года со времен НКО «Международный компьютерный клуб», которая смогла привлечь на российский рынок такие знаменитые корпорации как Apple, Intel, Hewlett-Packard, IBM, Motorola.

«Михаил Владимирович был в те годы лично знаком со Стивеном Джобсом (Apple), Биллом Гейтсом (Miscrosoft), Аланом Эштоном (Word Perfect), Джимом Кавано (IBM), Филиппом Каном (Borland), Стивом Эпплтоном (Micron Technology), Грегом Херриком (Zeos) и с некоторыми из них дружил», — добавила управляющий партнер компании UFG.

Герасименко отдельно подчеркнула, что, согласно сложившейся практике, инвестиционные компании не разглашают подобные данные, однако в этом случае председатель правительства и его родственники сами дали согласие на предоставление этих сведений.

«ОФГ Инвест» (UFG) — это крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Она была основана в 1996 году бывшим министром финансов РФ Борисом Федоровым и банкиром Чарльзом Райаном. Организация управляет активами негосударственных пенсионных фондов и занимается оказанием услуг доверительного управления на территории России. Инвестиционная компания платит огромные налоги в бюджет РФ и при этом создает все новые и новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проекты курировал Мишустин в UFG.