Управляющий партнер UFG рассказала о работе Мишустина в инвестиционном бизнесе

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК рассказала о работе Михаила Мишустина в инвестиционной компании и назвала доходы семьи главы кабмина.

Обычно инвестиционные организации не разглашают подобные данные, однако в этом случае председатель правительства и его родственники дали согласие на предоставление соответствующей информации, отметила Герасименко.

Говоря об обязанностях Мишустина в UFG, Герасименко отметила, что он курировал расширение международного присутствия компании, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.

Бывший министр финансов России Борис Федоров очень ценил практические навыки нынешнего премьера, его принципиальную позицию и требовательность не только к другим людям, но прежде всего к самому себе. В 2008 году он пригласил Мишустина, который на тот момент ушел с госслужбы, продолжить карьеру в UFG. В результате он стал управляющим партнером UFG Asset Management с 25% долей и президентом UFG Capital Partners.

«Федоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми и, если хотите, его мозги и аналитические навыки. По его мнению, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из госслужащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества», — отметила Герасименко.

Комментируя роль Мишустина в деятельности организации, она вспомнила его работу над сельскохозяйственным проектом в Брянске «UFG Агро Партнеры».

«Там была заброшенная поросшая кустарником земля. А мы за несколько лет на 38 тысяч гектаров организовали высокотехнологическое агропроизводство пшеницы, ячменя, сои. <…> В проект было вложено более 30 миллионов долларов инвестиций, построена зерносушилка, закуплена техника, внедрены передовые западные агротехнологии, благодаря которым удалось более чем в три раза увеличить урожайность с гектара по сравнению с урожайностью сельхозземель в регионе», — подчеркнула Герасименко, добавив, что в 2014 году бизнес был продан одному из крупнейших российских агрохолдингов в России с увеличением стоимости почти в два раза.

По словам управляющего партнера UFG, прибыль Мишустина как партнера группы складывалась из комиссии за управление и комиссии за успех, то есть, если бы компания имела нулевые доходы, он бы ничего не получил.

«Если формируется фонд в 100 миллионов долларов на десять лет, в течение которых UFG сначала инвестирует, а потом реализует инвестиции c совокупным доходом в размере 300 миллионов долларов, то есть утраивает стоимость фонда, что превышает гарантированную доходность, то UFG заработает 40 миллионов долларов как плату за успех, а инвесторы получат 260 миллионов долларов. Партнер с долей 25% будет иметь право на часть этого дохода после вычета всех расходов на содержание инфраструктуры фондов и команды», — пояснила Герасименко.

UFG (Объединенная финансовая группа) — это крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов, которая формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями. Организация является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, которая создает при этом большое количество рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин выступил против многократного увеличения штрафов для автомобилистов.