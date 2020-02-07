У Мишустина не было конфликта интересов с инвесткомпанией UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о работе Михаила Мишустина в инвестиционной компании. В интервью РБК представитель организации отметила, что проекты, которые курировал нынешний премьер во время работы в UFG, не получали финансирования от госструктур.

«Мы никогда не привлекали бюджетные средства или средства государственных компаний. Мы не инвестируем в подрядчиков госструктур, не участвуем в государственных тендерах и не получаем никаких субсидий от государства», — пояснила Герасименко.

Она добавил, что у Мишустина никогда не возникало конфликта интересов с компанией. Он стал партнером организации уже после того, как в 2008 году покинул пост руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В то же время вернулся на госслужбу в качестве руководителя ФНС (Федеральной налоговой службы) после завершения работы в UFG.

После ухода из организации Мишустин передал свои активы супруге Владлене. Именно у нее компания постепенно, в течение десяти лет выкупала доли.

Характеризуя деятельность UFG, Герасименко подчеркнула, что ее можно назвать «созидательным инвестором», который создает добавленную стоимость, новые рабочие места и платит огромные налоги в российский бюджет.

«Текущие инвестиции UFG за пять лет, с 2013 по 2017 год, создали более 13 тысяч рабочих мест и удвоили количество занятых с 14,3 тысяч до 28,2 тысяч человек по всей России. Мы заплатили более 44 миллиардов рублей налогов и инвестировали более 53 миллиардов рублей капитальных затрат», — пояснила управляющий партнер UFG.

Резюмируя сказанное, она отметила, что инвестиции компании вносят весомый вклад в российскую экономику. Что касается самой деятельности организации, то она превыше всего чтит свою репутацию и принципы прозрачности ведения бизнеса.

Герасименко особо подчеркнула, что обычно инвестиционные компании не разглашают подобную информацию, однако в этом случае председатель правительства и его родственники сами дали согласие на предоставление этих сведений.

« ОФГ Инвест» (UFG) — это крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Она была основана в 1996 году бывшим министром финансов РФ Борисом Федоровым и банкиром Чарльзом Райаном. Организация управляет активами негосударственных пенсионных фондов и занимается оказанием услуг доверительного управления на территории России. Инвестиционная компания платит огромные налоги в бюджет РФ и при этом создает все новые и новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин пришел в UFG по приглашению бывшего министра финансов Бориса Федорова.