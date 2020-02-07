Российская актриса Ольга Кабо на своем примере доказывает фанатам, что возраст — всего лишь цифра в паспорте, и выглядеть безупречно можно всегда. 52-летняя звезда может похвастаться идеальной фигурой, а все потому, что она никогда не перестает следить за собой и уделяет время спортивным тренировкам.
На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что старается регулярно ходить в бассейн. Она занимается с персональным тренером и посещает занятия по акваэробике. Впрочем, во время приема пищи Кабо тоже старается себе лишнего не позволять.
«Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн хожу регулярно! Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику — нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц!» — пояснила светская львица.
Судя по безупречным формам Кабо, занятия дают свои результаты. Свой пост она сопроводила фотографией из бассейна в сексуальном алом купальнике, на которой отчетливо видно, что фигуре артистки можно только позавидовать.
Фанаты не могли устоять перед обворожительным снимком звезды и признались, что удивляются тому, как Кабо всегда удается так потрясающе выглядеть.
«Срочно на конкурс красоты!»
«Богиня!»
«Идеал!»
«Моя прекрасная подруга, ты в великолепной форме!»
«Глаз не оторвать!» — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца».