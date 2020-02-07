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  4. «Срочно на конкурс красоты!» — Ольга Кабо показала обворожительное фото из бассейна

«Срочно на конкурс красоты!» — Ольга Кабо показала обворожительное фото из бассейна

, 5:26 | Карина Бернтгольц 124

Звезда российских фильмов и сериалов продемонстрировала подтянутое тело в купальнике и рассказала, как поддерживает себя в форме.

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Фото, видео: Instagram @kabo_olga

Российская актриса Ольга Кабо на своем примере доказывает фанатам, что возраст — всего лишь цифра в паспорте, и выглядеть безупречно можно всегда. 52-летняя звезда может похвастаться идеальной фигурой, а все потому, что она никогда не перестает следить за собой и уделяет время спортивным тренировкам.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что старается регулярно ходить в бассейн. Она занимается с персональным тренером и посещает занятия по акваэробике. Впрочем, во время приема пищи Кабо тоже старается себе лишнего не позволять.

«Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн хожу регулярно! Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику — нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц!» — пояснила светская львица.

Instagram @kabo_olga

Судя по безупречным формам Кабо, занятия дают свои результаты. Свой пост она сопроводила фотографией из бассейна в сексуальном алом купальнике, на которой отчетливо видно, что фигуре артистки можно только позавидовать.

Фанаты не могли устоять перед обворожительным снимком звезды и признались, что удивляются тому, как Кабо всегда удается так потрясающе выглядеть.

«Срочно на конкурс красоты!»

«Богиня!»

«Идеал!»

«Моя прекрасная подруга, ты в великолепной форме!»

«Глаз не оторвать!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца».

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