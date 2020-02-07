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Григорьев-Аполлонов поздравил с юбилеем Матвиенко, несмотря на нелестные слова продюсера

, 10:40 | Карина Бернтгольц 52

Накануне композитор заявил, что певец страдает от пристрастия к спиртному, а группе необходимо записать новый хит.

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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов поздравил продюсера музыкального коллектива Игоря Матвиенко с юбилеем. 6 февраля ему исполнилось 60 лет.

«Матвей — юбилей! Даешь «Тополиный пух-2!«», — написал певец.

Как отмечает Teleptogrammа.pro, вероятно, своим комментарием исполнитель намекнул на недавнее высказывание Матвиенко. Накануне продюсер заявил, что группе требуется новый хит. Кроме того, в своем недавнем интервью он раскритиковал образ жизни Андрея Григорьева-Аполлонова, отметив, что он себя «медленно убивает» алкоголем.

Instagram @apollonov_ag

Впрочем, несмотря на подобные высказывания со стороны продюсера, артист в комментариях признался, что всему музыкальному коллективу очень повезло работать в одной команде с Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Матвиенко отмечает 60-летний юбилей.

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