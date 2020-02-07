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Лиса парализовала работу британского парламента

, 15:25 Эфирная новость 18

Полиции пришлось провести спецоперацию, чтобы поймать незваную гостью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Jamie Hall; 5-tv.ru

Работа британского парламента накануне поздно вечером была парализована. В здание нагрянула полиция, началась спецоперация.
Такие меры были приняты из-за незваной гостьи. Несколько человек заметили в парламенте лису!

Кто-то из служащих испугался, а кто-то отнесся к хищнице с юмором. Например, помощник члена палаты Общин написал в Twitter: «Борис Джонсон может начинать охоту на лис».

Животное поймали на четвертом этаже, усадили в коробку и выпустили на улице, к немалому удивлению прохожих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Boeing пропустил лису, прогуливающуюся по взлетной полосе «Шереметьево».

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