Лиса парализовала работу британского парламента

Работа британского парламента накануне поздно вечером была парализована. В здание нагрянула полиция, началась спецоперация.

Такие меры были приняты из-за незваной гостьи. Несколько человек заметили в парламенте лису!

Кто-то из служащих испугался, а кто-то отнесся к хищнице с юмором. Например, помощник члена палаты Общин написал в Twitter: «Борис Джонсон может начинать охоту на лис».

Животное поймали на четвертом этаже, усадили в коробку и выпустили на улице, к немалому удивлению прохожих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Boeing пропустил лису, прогуливающуюся по взлетной полосе «Шереметьево».