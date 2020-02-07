СК просит суд арестовать замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова

Военные следователи просят суд арестовать заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

«Следствие намерено ужесточить Арсланову меру пресечения и просит суд заключить его под стражу», — цитирует агентство адвоката Халила Арсланова Антона Антонова.

Юрист добавил, что соответствующее ходатайство уже поступило в суд. Адвокат генерал-полковника, при этом, подчеркнул, что его подзащитный сам явился на процесс, тем самым опровергнув информацию о задержании обвиняемого.

По версии следователей, Халил Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 миллион 437 тысяч 536 рублей и на сумму не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно. Срок следственных действий по делу замглавы Генштаба РФ был продлен до 6 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан по обвинению в мошенничестве.