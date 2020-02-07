Адвокат объяснил, почему суд отказал Глушакову в иске на 204 миллиона к бывшей жене

Никулинский суд Москвы отказал российскому футболисту Денису Глушакову в иске к бывшей жене Дарье в полном объеме. О причинах этого решения 5-tv.ru сообщил один из адвокатов экс-супруги спортсмена Сергей Жорин.

«Изначально было понятно, что этот иск не подлежит удовлетворению. Поскольку, во-первых, не соответствует закону. Во-вторых, суммы тоже оторваны от реальности, которые он просит. Самое главное, сам иск очень курьезный», — сказал юрист.

Он пояснил, что футболист пытался возложить на бывшую жену ответственность за расторжение контракта с клубом «Спартак», антипатии к нему со стороны болельщиков и распространении его личной информации «о походе в баню».

«При этом в одном абзаце он указывает, что он там (в бане — Прим. ред.) был не с девушкой, а с коллегами и членами команды. А в другом абзаце он уже просит компенсацию за вмешательство в частную жизнь. Получается парадокс: либо он все-таки там был с девушкой, и это частная жизнь, либо он был с командой, и это его профессиональная деятельность, которая не охраняется законом», — отметил Жорин.

Адвокат назвал иск «эмоциональным», а решение Никулинского суда Москвы «логичным и понятным». Однако, по его мнению, футболист будет оспаривать это решение.

Как сообщал 5-tv.ru, Денис Глушаков хотел получить от бывшей жены около 204 миллионов рублей. Из этой суммы 200 миллионов он требовал в качестве компенсации за расторжение контракта со «Спартаком», а оставшиеся — за моральный ущерб. Позже Дарья обвинила футболиста в избиении на глазах у ребенка.