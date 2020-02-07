Домашняя собака сняла скальп двухлетней девочке под Тюменью. По данным местных СМИ, ЧП произошло 6 февраля в частном секторе рабочего поселка Боровский.

Известно, что малышка приехала в гости к бабушке и, по всей видимости, гуляла во дворе. В этот момент собака выбралась из вольера и вцепилась в голову ребенку. Когда пожилая женщина узнала о произошедшем и увидела последствия нападения животного, ее пришлось госпитализировать.

В настоящий момент девочка находится в реанимации областной больницы. В ближайшее время ее транспортируют для последующего специализированного лечения в Москву. Правоохранительные органы проводят проверку.