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Собака сняла скальп двухлетней девочке под Тюменью

, 15:28 | Василий Заика 19

ЧП произошло 6 февраля в рабочем поселке Боровский.

Фото: www.globallookpress.com / Adam Lawrence

Домашняя собака сняла скальп двухлетней девочке под Тюменью. По данным местных СМИ, ЧП произошло 6 февраля в частном секторе рабочего поселка Боровский.

Известно, что малышка приехала в гости к бабушке и, по всей видимости, гуляла во дворе. В этот момент собака выбралась из вольера и вцепилась в голову ребенку. Когда пожилая женщина узнала о произошедшем и увидела последствия нападения животного, ее пришлось госпитализировать.

В настоящий момент девочка находится в реанимации областной больницы. В ближайшее время ее транспортируют для последующего специализированного лечения в Москву. Правоохранительные органы проводят проверку.

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