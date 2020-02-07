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Китайские ученые выявили возможного переносчика коронавируса

, 17:22 | Сергей Зеленский 171

Уже более 630 человек умерли от 2019-nCoV.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / COVER Images, Christophe Gateau

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 199

Китайские ученые назвали отряд плацентарных млекопитающих — панголинов — вероятными промежуточными «хозяевами» нового типа коронавируса. Специалисты изучили более тысячи образцов метагенома, и выяснили, что коэффициент позитивности бетакоронавируса у панголинов составляет 70%.

Затем они изолировали штамм вируса этого млекопитающего и узнали, что последовательность его генома на 99% совпадает с тем, который заражает человека.

При этом ученые сделали вывод, что панголины — не единственные потенциальные переносчики бактерий.

Панголины по целому ряду особенностей близки к броненосцам и муравьедам, их тело покрыто крупными ромбическими чешуями, которые черепицеобразно налегают друг на друга. Ареал обитания — Африка и Китай. При чем в народной республике их отлов законодательно ограничен. На черном рынке их чешуя равняется стоимости серебра.

К настоящему моменту число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тысячи, более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Дальнего Востока и Забайкалья больше всего обеспокоены коронавирусом.

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