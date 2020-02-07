  1. Пятый канал
  4. Назван неожиданный побочный эффект от злоупотребления Виагрой

Назван неожиданный побочный эффект от злоупотребления Виагрой

, 20:57 | Мия Субботина 73

Медики в Турции обследовали мужчин, которые обратились с жалобами на аномальное зрение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Stolt / CHROMORANGE, Science Museum, via www.imago-images.de, Mantero/Fotogramma/Ropi, Arkadius Kozera

Турецкие специалисты из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что злоупотребление Виагрой может привести к цветовой слепоте, сообщает Mail Online. Отмечается, что мужчины начинают видеть все в синем цвете, а также у них наступает помутнение зрения на три недели.

Врачи обследовали 17 пациентов мужского пола, которые жаловались на высокую чувствительность к свету, затуманенное зрение и признаки дальтонизма. Все пациенты имели аномально расширенные зрачки. Пугающие последствия наблюдались у пациентов на протяжении трех недель.

Выяснилось, что ранее эти мужчины впервые в жизни приняли препарат, причем сразу большую дозу. Медики пояснили, что у некоторых представителей сильного пола организм не способен расщеплять ингредиенты лекарства, что и вызывает проблемы со зрением.

Специалисты отмечают, что для большинства мужчин препарат безопасен. Медики рекомендовали при первом приеме препарата не употреблять сразу большую дозу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что китайский коронавирус породил эпидемию творчества в интернете.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Последние новости

21:46
Секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон раскрыла известный стилист
21:34
Названы основные версии крушения вертолета, где погиб депутат Хайруллин
21:22
Новое видео с места крушения вертолета, на борту которого находился Хайруллин
21:15
Жизнь в стиле «ню» — почему Любовь Толкалина не стесняется своего тела?
20:57
Назван неожиданный побочный эффект от злоупотребления Виагрой
20:48
Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов

Сейчас читают

«Королева красоты!» — супруга Реввы в черном мини-платье взбудоражила фанатов
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]