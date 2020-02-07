Назван неожиданный побочный эффект от злоупотребления Виагрой

Турецкие специалисты из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что злоупотребление Виагрой может привести к цветовой слепоте, сообщает Mail Online. Отмечается, что мужчины начинают видеть все в синем цвете, а также у них наступает помутнение зрения на три недели.

Врачи обследовали 17 пациентов мужского пола, которые жаловались на высокую чувствительность к свету, затуманенное зрение и признаки дальтонизма. Все пациенты имели аномально расширенные зрачки. Пугающие последствия наблюдались у пациентов на протяжении трех недель.

Выяснилось, что ранее эти мужчины впервые в жизни приняли препарат, причем сразу большую дозу. Медики пояснили, что у некоторых представителей сильного пола организм не способен расщеплять ингредиенты лекарства, что и вызывает проблемы со зрением.

Специалисты отмечают, что для большинства мужчин препарат безопасен. Медики рекомендовали при первом приеме препарата не употреблять сразу большую дозу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что китайский коронавирус породил эпидемию творчества в интернете.