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  4. «Какой красивый босс!» — Газманов в элегантном костюме покорил поклонниц

«Какой красивый босс!» — Газманов в элегантном костюме покорил поклонниц

, 23:09 | Мия Субботина 33

Жена певца опубликовала кадры со съемочной площадки в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Супруга Олега Газманова Марина опубликовала в сторис Instagram видео бекстейджа творческого процесса. Жена народного артиста России показала, как проходят съемки нового музыкального клипа мужа.

Марина пояснила, что ролик будет связан с темой офиса, где роль строгого начальника исполняет сам Газманов. На кадрах со съемочной площадки Олег позирует в строгом костюме и в модных очках. Его образ дополняют портфель и дорогие часы.

Instagram @marinagazmanova

Стильный образ высоко оценили поклонники эстрадного певца, и выразили желание поскорее увидеть новое видео.

«Какой красивый босс!»;

«Олег Михайлович (он, ведь Михайлович, насколько я помню?) здесь один-в-один Randy Fenolli. Я сначала подумала, что это он и есть»;

«Олег такой позитивный! У него такие добрые глаза! Он может быть биг-боссом строгим больше десяти минут?»;

«Красавчик», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Газманов взорвал сеть «горячими» танцами в плавках.

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