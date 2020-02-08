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Кадры с места ДТП с маршруткой под Воронежом, где погибли три человека

, 8:27 | Ниса Мурзанаева 14

Шесть человек, пострадавших в аварии на 694 километре автодороги М-4 «Дон», госпитализировали.

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Фото, видео: МВД РФ

Появились фотографии с места столкновения маршрутки и фуры в Воронежской области. В результате аварии три человека погибли и шесть получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Трагедия произошла на 694 километре автодороги М-4 «Дон» неподалеку от села Варваровки. По предварительной версии, 37-летний водитель микроавтобуса Мерседес Vito не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и врезался в грузовую машину MAN. Об этом сообщает ТАСС.

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров маршрутки — 31-летний мужчина и 37-летняя женщина. Пятеро граждан Украины 33, 27, 39 и 34 лет и 39-летний калининградец получили травмы различной степени тяжести. Также при столкновении пострадал водитель большегруза.

В настоящий момент на месте ДТП работают правоохранительные органы. Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель каршеринга, пытаясь избежать наезда на пешехода, врезался в забор.

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