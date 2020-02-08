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Гражданин США скончался от коронавируса в китайском Ухане

, 12:45 | Марина Неруцких 29

Погибший от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стал первым американцем, не сумевшим победить болезнь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Fang; Reuters

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 201

Американец умер в китайскому Ухане от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Как сообщает The New York Times, он стал первым гражданином США, не сумевшим победить данное заболевание.

По предварительной информации, которую распространило американское посольство в КНР, жертве «уханьского коронавируса» было около 60 лет. Некоторые СМИ утверждают, что это была женщина, однако диппредставительство США никак не уточняет пол погибшего.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семье в связи с их потерей», — отметил представитель посольства США, уточнив, что дополнительных комментариев не будет из уважения к чувствам родственников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 722 человек. За один день 7 февраля от 2019-nCoV скончался 81 пациент.

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