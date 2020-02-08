Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 722 человек

Число умерших от нового типа коронавируса 2019-nCoV достигло 722 человек. По данным представителей регионального комитета по здравоохранению, только за один день — 7 февраля — скончался 81 пациент.

Также растет количество инфицированных — на данный момент их насчитывается 31,8 тысячи человек.

Побороть болезнь удалось 2050 пациентам.

Вспышка вируса нового типа пневмонии началась в провинции Хубэй — городе Ухане. В конце декабря прошлого года стало известно о первых случаях заболевания. На сегодняшний день вирус диагностировали у пациентов в 25 странах мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые выявили возможного переносчика коронавируса.