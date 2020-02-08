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«Лет в 14 в синий цвет»: Кудрявцева рассказала о своем эксперименте с волосами

, 15:58 | Мия Субботина 30

Звезда разоткровенничалась с поклонниками в соцсети и показала редкие личные снимки.

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала редкие архивные фотографии, где она с длинными темными волосами. Знаменитость разместила снимки в сторис на своей странице в Instagram.

Звезда решила ответить на несколько вопросов поклонников в сторис. Один из пользователей поинтересовался, когда теледива впервые покрасила волосы. В ответ Кудрявцева выложила фотографию, на которой она позирует с длинными волосами, заплетенными в африканские косички. Лера пояснила, что в подростковом она осмелилась экстремально выкрасить волосы.

«Лет в 14 в синий цвет», — написала ведущая.

Instagram @leratv

Также знаменитость поделилась архивной детской фотографией, где она позирует с отцом. Звезда отметила, что у нее самые лучшие родители. Кроме того, Лера показала кадр с друзьями в юности. Звезда позировала в хулиганском образе в кепке, козырек которой направлен в бок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты Кудрявцевой оценили ее преображение

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