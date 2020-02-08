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«Больше солнца, меньше грусти»: Тарханова очаровала фанатов лучезарной улыбкой

, 19:52 | Мия Субботина 39

Знаменитость разместила кадры с новой съемки в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Актриса Глафира Тарханова порадовала поклонников жизнерадостными снимками в Instagram. Звезда сериала «Измены» опубликовала свежие кадры с фотосессии.

Артистка для съемки выбрала белую мужскую рубашку и брюки. Знаменитость лучезарно улыбается и с удовольствием позирует на камеру, подставляя лицо лучам солнца. Звезда кино и сериалов прикрепила к снимкам пост с рассказом о путешествии на гастролях.

«Солнце…настроение! Третье фото — гранж! Проезжаем белоснежные поля, заснеженные леса и все это сверкает и искрится… Красота!!! 400 километров вчера и сегодня 500 километров. А ВАМ СЛАБО? Улыбаюсь: зиме, солнцу, морозу и ВАМ! Хорошего дня!!!» — написала актриса.

Instagram @glafiratarhanova

Поклонники пришли в восторг от очаровательной улыбки актрисы. Фанаты отметили привлекательность звезды и написали ей сотни восхищенных комментариев.

«Дерзкая и красивая!»

«Самое главное в женщине ЕЕ улыбка… Браво»;

«Талантище!!! Красавица!!!»

«Какая солнечная улыбка!»

«Больше солнца, меньше грусти», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глафира Тарханова выложила редкое фото с сестрой.

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