«Это любовь»: лидер группы «На-На» Бари Алибасов облизал собаку

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов запечатлел на камеру трогательное общение с собакой. Музыкант опубликовал видео на своей странице в Instagram.

Артист дал волю чувствам к питомцу по кличке Nord Boss. У пса в Instagram есть личный профиль, где свыше 14 тысяч подписчиков. В ролике известный в сети бульдог полез ласкаться к знаменитости и звезда поспешил ответить ему тем же, начав облизывать собаку.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь», — философски подписал ролик артист.

Instagram @alibasov_nana

Поцелуи музыканта и собаки очаровали подписчиков Бари Каримовича. Под публикацией фанаты написали десятки восторженных комментариев.

«Как мило»;

«Интересно, кто кого здесь больше любит»;

«Это любовь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд не удовлетворил апелляцию Бари Алибасова к производителю «Крота».