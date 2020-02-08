Актриса Юлия Михалкова рассказала о реакции поклонников на новые снимки. Знаменитость опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Звезда «Уральских пельменей» позирует на сером фоне в пышном воздушном платье. В описании снимка артистка рассказала, что фанаты, комментируя предыдущее фото в точно таком же образе, разглядели у нее необычные черты лица. Поклонники заподозрили, что среди родственников юмористки были итальянцы, заметив у звезды «сицилийский взгляд».

Юлия Михалкова отметила, что сама задумалась, как у автора снимка — Лилии Бондаренко — получилось найти то, что даже она сама в себе не замечала.

«Мне кажется, разгадка в том, что она знает меня как актрису, но не видела ни одного выступления, поэтому ей не мешал моей сценический образ и она поняла мой темперамент, увидела скрытые черты лица. Удивлена! Так что начну изучать историю семьи. Вдруг я и правда ragazza dall'Italia!» — подписала пост артистка.

Поклонники и в этот раз подтвердили, что у Юлии есть черты средиземноморской женщины. Фанаты осыпали знаменитость восхищенными комплиментами под постом.

«Ай какая!»;

«Красотка! Точно кто-то есть из итальянцев»;

«Чудесная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова рассказала, как чуть не уплыла в Антарктиду.