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«Взгляд прям сицилийский!» — поклонники Михалковой увидели ее с новой стороны

, 21:15 | Мия Субботина 180

Актриса задумалась о своей родословной после фотографий, сделанных знакомым фотографом.

Фото: Instagram @mihalkova

Актриса Юлия Михалкова рассказала о реакции поклонников на новые снимки. Знаменитость опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Звезда «Уральских пельменей» позирует на сером фоне в пышном воздушном платье. В описании снимка артистка рассказала, что фанаты, комментируя предыдущее фото в точно таком же образе, разглядели у нее необычные черты лица. Поклонники заподозрили, что среди родственников юмористки были итальянцы, заметив у звезды «сицилийский взгляд».

Юлия Михалкова отметила, что сама задумалась, как у автора снимка — Лилии Бондаренко — получилось найти то, что даже она сама в себе не замечала.

«Мне кажется, разгадка в том, что она знает меня как актрису, но не видела ни одного выступления, поэтому ей не мешал моей сценический образ и она поняла мой темперамент, увидела скрытые черты лица. Удивлена! Так что начну изучать историю семьи. Вдруг я и правда ragazza dall'Italia!» — подписала пост артистка.

 
 
 
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Пора искать в семье итальянцев🤩 Накануне рассказывала про Лилю — подругу и фотографа. @bussardel📸 Она автор этого и предыдущего снимка, по поводу которого я получила массу сообщений. Что интересно, не звучало привычных реплик про якобы пластику лица и кричащий мэйкап. Зато несколько спросили: «У вас в семье были итальянцы? Взгляд прям сицилийский!» вот это новость! ✨ Задумалась, как же у Лили получилось найти то, что даже я сама в себе не замечала? Мне кажется, разгадка в том, что она знает меня как актрису, но не видела ни одного выступления, поэтому ей не мешал моей сценический образ и она поняла мой темперамент, увидела скрытые черты лица. удивлена! Так что начну изучать историю семьи. Вдруг я и правда ragazza dall'Italia! 🔥

Публикация от  Юлия Михалкова (@mihalkova)

Поклонники и в этот раз подтвердили, что у Юлии есть черты средиземноморской женщины. Фанаты осыпали знаменитость восхищенными комплиментами под постом.

«Ай какая!»;

«Красотка! Точно кто-то есть из итальянцев»;

«Чудесная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова рассказала, как чуть не уплыла в Антарктиду.

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