Очевидцы сообщают о пожаре недалеко от клуба «Ионотека» в Петербурге

Очевидцы сообщают о возгорании недалеко от знаменитого петербургского клуба «Ионотека», расположенного на Лиговском 50. По предварительной информации, возгорание произошло на одном из складов.

Рангу пожара присвоен номер 1 БИС.

На кадрах видно, что на месте ЧП работают спасатели.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел в одноэтажном складском помещении площадью 15×200 квадратных метров.

Площадь пожара уточняется.

Помимо «Ионотеки» по этому адресу находится большое количество баров и складских помещений. Также там расположен бар «1703», где проходит популярный Versus battle.

Информация уточняется.