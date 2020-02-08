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Очевидцы сообщают о пожаре недалеко от клуба «Ионотека» в Петербурге

, 23:00 | Нюра Незванова 64

Свидетели происшествия публикуют видео сильного задымления на Лиговском 50 в социальных сетях.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Instagram @chizzzzzh

Очевидцы сообщают о возгорании недалеко от знаменитого петербургского клуба «Ионотека», расположенного на Лиговском 50. По предварительной информации, возгорание произошло на одном из складов.

Рангу пожара присвоен номер 1 БИС.

На кадрах видно, что на месте ЧП работают спасатели.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел в одноэтажном складском помещении площадью 15×200 квадратных метров.

Площадь пожара уточняется.

Помимо «Ионотеки» по этому адресу находится большое количество баров и складских помещений. Также там расположен бар «1703», где проходит популярный Versus battle.

Информация уточняется.

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