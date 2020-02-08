Очевидцы сообщают о пожаре недалеко от клуба «Ионотека» в Петербурге

Очевидцы сообщают о возгорании недалеко от знаменитого петербургского клуба «Ионотека», расположенного на Лиговском 50. По предварительной информации, возгорание произошло на одном из складов.
Рангу пожара присвоен номер 1 БИС.
На кадрах видно, что на месте ЧП работают спасатели.
Как сообщили в МЧС, пожар произошел в одноэтажном складском помещении площадью 15×200 квадратных метров.
Площадь пожара уточняется.
Помимо «Ионотеки» по этому адресу находится большое количество баров и складских помещений. Также там расположен бар «1703», где проходит популярный Versus battle.
Информация уточняется.