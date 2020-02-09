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Принц Чарльз просил Кэти Перри спеть для его цветов

, 8:45 | Игорь Рязов 15

Певица рассказала, что сын королевы Елизаветы II имеет привычку разговаривать со своими растениями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool

Американская певица и композитор Кэти Перри сообщила, что принц Чарльз разговаривает со своими цветами и однажды попросил ее для них спеть. Об этом пишет Independent.

«У него невероятно добрая душа, такая добрая, что иногда он разговаривает со своими растениями», — рассказала артистка о принце Чарльзе.

Перри добавила, что представитель королевской семьи Британии даже попросил ее однажды спеть для его цветов.

«Я сделаю это в будущем, сэр», — процитировала она свой ответ сыну королевы Елизаветы II.

Как отмечает «Экономика сегодня», Кэти Перри стала одним из амбассадоров благотворительного фонда принца Чарльза. Тот основал British Asian Trust в 2007 году для помощи социально незащищенному населению в Азии. В частности, организация активно помогает детям в Индии, которым приходится работать из-за бедственного положения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены королевской семьи Британии поздравили принца Чарльза с днем рождения, показав его детское фото в платье.

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