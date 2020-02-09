Пассажирам лайнера, помещенного на карантин в Гонконге, разрешили покинуть судно

Пассажирам и членам экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного на карантин в терминале «Кай Так» в Гонконге, разрешили покинуть судно уже сегодня. По предварительным данным, на борту находилось около 3600 человек, в том числе четыре гражданина РФ. Ни у кого из них случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post, все работники корабля и пассажиры предварительно сдали соответствующие анализы, однако ни у кого из них заболевание не подтвердилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 90% пассажиров на судне World Dream составляют жители Гонконга. У десятков членов экипажа выявили высокую температуру, кашель и боль в горле. Команду корабля проверили медики.