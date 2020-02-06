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В составе экипажа, помещенного на карантин лайнера в Гонконге, есть россияне

, 14:30 | Валентин Черников 22

У членов команды World Dream выявили температуру, кашель и боль в горле.

Фото: www.globallookpress.com / Geovien So

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 184

В составе экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного на карантин в Гонконге, оказались четыре россиянина. Об этом сообщает ТАСС. Судно с 1,8 тысячи человек на борту отправили на карантин из-за подозрений в распространении коронавируса.

Пассажиров и команду проверяют медики. Все это время люди не покинут пределы стоящего в порту лайнера. Сообщается, что около 90% пассажиров составляют жители Гонконга. Как уточняет РЕН ТВ, у десятков членов экипажа выявили высокую температуру, кашель и боль в горле.

Накануне World Dream не разрешили зайти в порт города Гаосюн на юго-западе Тайваня. Незадолго до этого Международная ассоциация круизных линий ограничила посадку на круизные лайнеры пассажиров, которые за последние две недели побывали в КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 россиян находятся на круизном лайнере, заблокированном из-за коронавируса в Японии.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 184
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