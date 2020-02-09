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  4. Момент жесткой посадки самолета компании ЮТейр в Усинске — видео

Момент жесткой посадки самолета компании ЮТейр в Усинске — видео

, 13:49 | Марина Неруцких Эксклюзив 971

Воздушное судно при приземлении выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Фото, видео: ВКонтакте @avkomi; 5-tv.ru

Момент жесткой посадки самолета компании ЮТейр в Усинске появился в распоряжении 5-tv.ru. Ролик сняли пассажиры лайнера. В кадре видно как самолет садится, в какой-то момент одновременно раздается звук удара и дергается и пропадает изображение. Далее камера показывает оторвавшуюся часть интерьера салона самолета.

Воздушное судно при приземлении ударилось хвостом о полосу и выкатилось за пределы ВПП.

Boeing-737 следовал из московского аэропорта «Внуково».

Предварительной версией ЧП названа проблема с шасси.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жертв происшествия нет. По неподтвержденным данным, только один пассажир воздушного судна впоследствии обратился за медицинской помощью. 

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