Момент жесткой посадки самолета компании ЮТейр в Усинске появился в распоряжении 5-tv.ru. Ролик сняли пассажиры лайнера. В кадре видно как самолет садится, в какой-то момент одновременно раздается звук удара и дергается и пропадает изображение. Далее камера показывает оторвавшуюся часть интерьера салона самолета.

Воздушное судно при приземлении ударилось хвостом о полосу и выкатилось за пределы ВПП.

Boeing-737 следовал из московского аэропорта «Внуково».

Предварительной версией ЧП названа проблема с шасси.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жертв происшествия нет. По неподтвержденным данным, только один пассажир воздушного судна впоследствии обратился за медицинской помощью.