Люди застряли в лифте во время пожара на территории завода в Москве

Люди застряли в лифте здания в районе завода «Серп и молот» в Москве, на территории которого сейчас горит пристройка. Об этом сообщил представитель экстренной службы.

«В районе завода „Серп и молот“ в центральном тепловом пункте произошло возгорание в пристройке. <…> В основном здании в лифте застряли несколько человек», — цитирует источник ТАСС.

В настоящий момент на месте пожара работают сотрудники экстренных служб. Для вызволения застрявших вызваны специалисты Мосэнерго и Мослифт.

Информации о пострадавших при возгорании пока не поступало. Площадь пожара также остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о взрыве с последующим пожаром на севере Москвы.