Стал известен апогей распространения коронавируса

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса. По их мнению, это может произойти во второй половине февраля.

Математическая модель вычислений была создана на основе информации в столице провинции Хубэй — городе Ухане. Как сообщил один из исследователей Адам Кухарский, ситуация остается достаточно неопределенной, поэтому точные сроки назвать сложно.

«Но исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — цитирует его Bloomberg.

По данным Минздрава, среди россиян заболевших этим видом пневмонии нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что распространение коронавируса в Китае замедлилось на 42,8%.