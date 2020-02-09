Коронавирус лишил производителя пуховиков из Канады статуса миллиардера

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае канадское предприятие-производитель пуховиков Canada Goose понесло огромные убытки. В результате этого исполнительный директор компании Дани Рейсс лишился статуса миллиардера.

«Экономика сегодня» сообщает, что новости о распространении вируса спровоцировали снижение покупательской способности среди жителей Китая. В связи с чем, акции производителя пуховиков Canada Goose за небольшое количество времени упали на 4%.

Известно, что только за последний месяц Дани Рейсс потерял около 400 миллионов долларов. Состояние бизнесмена уменьшилось с 1,3 миллиарда до 874 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирам лайнера, помещенного на карантин из-за коронавируса в Гонконге, разрешили покинуть судно.