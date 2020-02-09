СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Кузбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Кузбассе. В результате столкновения общественного транспорта и грузовика два человека погибли, 29 — получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью 2 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — сообщили в СК РФ.

Авария произошла на 60-м километре трассы Анжеро-Судженск — Кемерово. В результате ДТП двое человек погибли, большинство пассажиров получили травмы.

«Водитель большегрузного автомобиля погиб на месте происшествия, четверо пассажиров автобуса были госпитализированы. Спасти 71-летнюю женщину врачам не удалось, она скончалась на операционном столе», — написано на официальном сайте Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло ДТП с автобусом в Кемеровской области.